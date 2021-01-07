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Adana'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler yapılan aramalarda bin 580 kaçak puro, 137 şişe alkol, 66 kilo tütün ve bin 775 paket sigara buldu.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:22
Adana'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Ülke çapında sahte alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlenmeye başladı. Son olarak Adana’da kaçakçılık operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ekipler operasyon sonrası yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1.580 puro, 137 kaçak alkol, 66 kilo nargile tütünü ile 1,775 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Öte yandan son günlerde ülke çapında sigara ve alkol kaçakçılığına yönelik operasyonlar artmaya başladı. Yapılan operasyonlar ise devam etmesi bekleniyor. Bilindiği gibi son yıllarda kaçak ve sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmıştı.



Son Güncelleme: 07.01.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
SigaraAlkolKaçakAdana
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