Adana'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ülke çapında sahte alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlenmeye başladı. Son olarak Adana’da kaçakçılık operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan son günlerde ülke çapında sigara ve alkol kaçakçılığına yönelik operasyonlar artmaya başladı. Yapılan operasyonlar ise devam etmesi bekleniyor. Bilindiği gibi son yıllarda kaçak ve sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmıştı.
Son Güncelleme: 07.01.2021 16:22