Adana'da çöken kuyunun altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı olan Suluca Mahallesi’nde üzücü bir olay yaşandı. İddiaya göre su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine kuyu çöktü. Olay ardından çevredeki vatandaşlar bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdılar. Ortalama 6 metre derinde yer alan kuyunun içinde kalan işçilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri ummalı çalışmalar gerçekleştirilmeye başlandı. İlk aşamada elde edilen bilgilere göre 6 metre derinliğindeki kuyunun çökmesi sonucunda içerde mahsur kalan işçilerin hayatta oldukları öğrenildi. Kuyuya çöken toprağın boşaltılması için çalışmalar hız kesmeden devam etti. Diğer yandan emniyet ekiplerinin de bölgede güvenlik önlemi aldıkları ifade edildi.

1 işçi kurtarılmayı başardı

İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonrasında toprak altında kalan işçilerden biri olan Mehmet Yalın’ın sağ salim kurtarılmayı başardığı ifade edildi. Mehmet Yalın’ın yüzeye çıkarılması sonrasında sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı.

Diğer işçi hayatını kaybetti

Kuyunun çökmesi ardından toprak altında kalan iki işçiden diğeri olan Mehmet Köstekçi’nin ise yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Köstekçi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna nakledildi.