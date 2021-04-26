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Adana’da ‘çocuk gelin’ kavgası! İki aile birbirine girdi

Son dakika haberine göre Adana’da 15 yaşındaki komşunun kızı ile evlenmek isteyen Kadir.A olumsuz yanıt alınca küçük kızı kaçırmak istedi. İki aile arasında çıkan kavga sonucunda silahlar da vardı. 7 kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri müdahale etti.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:08
Adana’da ‘çocuk gelin’ kavgası! İki aile birbirine girdi
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Edinilen bilgilere göre Adana’nın Yüreğidir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Kadir A. komşusunun kızı N.M (15) âşık oldu. 3 Ocak tarihinde annesi ve babası ile küçük kızı istemeye giden Kadir A. 15 yaşındaki kızın babası Mehmet M.’den olumsuz yanıt aldı.

Kızlarının küçük olduğunu henüz evlenme yaşının olmadığını ayrıca okuduğunu söyleyerek reddeden baba Mehmet M.  A. ailesinden “Düğün hemen olmaz, okulunu bitirir öyle evlenirler” cevabını aldı. Fakat küçük kızın babası böyle bir şey olmayacağını söyledi. İki aile arasında tartışma çıkmasından sonra mahalle sakinlerinin ayırdı.

Ertesi gün 26 yaşındaki Kadir A. tekrar küçük kızın evine gelerek N.M zorla almak istedi. Bunun üzerine iki aile silahlı sopalı kavga ederken olay sırasında Ayhan Y. (39), Ali Y. (52), Hüsne Y. (73), Mehmet Y. (32), Hasan Ali K. (24), Zübeyde K. (34) ve kızın annesi Emine M. (41) yaralandı.

Sokakta bulunan güvenlik kamerası her anı kayıt ederken birçok kişinin kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.  Olay yerine gelen polis  ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği silah kullanımı olmasından kaynaklı 9 kişiyi gözaltına aldı.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:08
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AdanaKavgaKüçük
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