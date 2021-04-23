Adana'da cinayet! Tartıştığı babasını ve ağabeyini bıçakladı

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşanan olayda, F.K adlı şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, annesinin gözleri önünde babası Halil Keser ile ağabeyi Ufuk Keser’i bıçakladı.
Baba-oğul hayatını kaybetti
Anne Cennet Keser’in feryatları üzerine mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, F.K’yı gözaltına aldı.
Öte yandan olay ile ilgili konuşan anne Cennet Keser, oğlu F.K’nın uyuşturucu madde kullandığı ve sebepsiz yere kavga çıkardığını belirtti.
Son Güncelleme: 23.04.2021 14:17