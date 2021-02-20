Adana'da cinayet! Miras kavgasında yeğenine kurşun yağdırdı

Korkunç olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arsa nedeniyle husumet bulunan Hüseyin İ. ve yeğeni Erdal Köse mahallede karşı karşıya geldi. Hüseyin İ.’nin yeğeninin aracının önüne tuğla atarak durdurmasıyla ikili arasında sözlü kavga başladı.
Yeğenine kurşun yağdırdı
Erdal Köse’nin cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, yeğenini öldüren Hüseyin İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 20.02.2021 19:00