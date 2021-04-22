Adana'da çelik kapı üretimi yapılan atölyede yangın çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’ndaki bir atölyede yangın çıktı. Çelik kapı, PVC kapı ve pencere üretimin yapıldığı atölyede çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Olay yerinde kısa süre içerisinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, yanıcı maddelerinde etkisiyle yangın kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Yarım saat süren çalışmanın sonucunda söndürülebilen yangının ardından atölye kullanılamaz hale geldi. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlere çıkan yangını mahalle sakinleri evlerinden takip etti. Öte yandan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.