Adana'da bir genç tüfekle şakalaşırken arkadaşını vurdu

Adana’da arkadaşı ile tüfekle şakalaşan kişi silahın ateş alması üzerine arkadaşını vurdu.

Olay Adana’ya bağlı Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. 23 yaşındaki Emre Korkmaz ile arkadaşı İ.U isimli kişi evde bulunan tüfekle şakalaşmaya başladı. İki arkadaş tüfek ile şakalaşırken iddiaya göre silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanan Emre Korkmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İ.U olay yerinden kaçarken çevredekiler sağlık ve emniyet ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler Emre Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Emre Korkmaz otopsi için morga kaldırılırken İ.U’yu arama çalışmaları başlatıldı. Emniyet ekipleri Emre Korkmaz’ın vurulmasında bir kasıt olup olmadığını araştırıyor.