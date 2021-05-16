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Adana’da bıçaklı kavga!

Adana’da meydana gelen bıçaklı kavga sırasında bir kişi 6 yerinden bıçaklandı. Saldırgan ise kayıplara karıştı.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:35
Adana’da bıçaklı kavga!
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Adana’da Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi yakınlarında çıkan kavga şiddetlenerek bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. İki kişinin sözlü atışmalarıyla başlayan kavga şiddetlenerek bir kişinin 6 yerinden bıçaklanmasıyla sonuçlandı. Sebebi bilinmeyen kavga sonucu Mert K. altı yerinden bıçaklanarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, bıçaklayan zanlı kayıplara karıştı. Polisler, zanlının yakalanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
AdanaBıçaklı KavgaMerkez Seyhan
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