Adana’da bıçaklı kavga!

’dailçesi Hürriyet Mahallesi yakınlarında çıkan kavga şiddetlenerek bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. İki kişinin sözlü atışmalarıyla başlayan kavga şiddetlenerek bir kişinin 6 yerinden bıçaklanmasıyla sonuçlandı. Sebebi bilinmeyen kavga sonucu Mert K. altı yerinden bıçaklanarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, bıçaklayan zanlı kayıplara karıştı. Polisler, zanlının yakalanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.