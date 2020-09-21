İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Adana'da alkolü fazla kaçıran hakim polislere saldırdı

Adana'da hakimlik yapan Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullandığı sırada polis çevirmesine takıldı. Yavuz, ekiplerin işlem yapmak istemesiyle polisleri tehdit edip saldırdı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 20:57
Adana'da alkolü fazla kaçıran hakim polislere saldırdı
Takip Et:

Adana’da hakimlik yapan Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullandığı sırada trafik polisine yakalandı. Ekiplerin işlem yapmak istemesiyle birlikte Yavuz polisleri tehdit edip küfürler savurmaya başladı. Hakimin ekiplere saldırdığı anlar kameralara yansıdı.


Merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olayda Yavuz, alkollü araç kullandığı sırada polislere yakalandı. Ekiplerin işlem yapmak istemesiyle birlikte Yavuz, ekiplere saldırmaya çalıştı.

Ayakta durmakta dahi zorluk çeken Yavuz, polisleri tehdit ederek küfürler etmeye başladı. Saldırmak istediği sırada dengesini kaybedip bayılan hakim, hastaneye kaldırıldı.  

Tedbiren Van Hakimliğine atandı

Alkollü olduğu tespit edilen hakim için soruşturma izni çıkarıldı. Yavuz, Van Hakimliği’ne atandı.



Son Güncelleme: 21.09.2020 20:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı yayında kızının öldüğünü öğrenen acılı anne yürekleri dağladı
Canlı yayında kızının öldüğünü öğrenen acılı anne yürekleri dağladı
Kafeteryada maskesiz oturan Milli Eğitim Müdürlerine ceza
Kafeteryada maskesiz oturan Milli Eğitim Müdürlerine ceza
MSB: Fırat Kalkanı noktasına ateş açan 3 kişi etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı noktasına ateş açan 3 kişi etkisiz hale getirildi
Son dakika... Marmaray yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı! Seferler çift yönlü durduruldu
Son dakika... Marmaray yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı! Seferler çift yönlü durduruldu
Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Ağır hasta sayısı bin 500'e yaklaştı
Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Ağır hasta sayısı bin 500'e yaklaştı
Çorum'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
Çorum'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Popüler Haberler

Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
21 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
30000 tl ye alınabilecek en az yakan araba 2020
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek
2019 meb.gov.tr lgs sonuçları sorgulama ekranı
Bay Yanlış dizisi hangi günler yayınlanıyor? Dizi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?
Zengin ve Yoksul Neden Final Yapıyor? Zengin ve Yoksul Final Tarihi Ne Zaman? Dizi Neden Bitti?
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramazan ilk sahur ve iftar ne zaman olacak? ilk oruç ne zaman tutulmaya başlıyor?
Saruhan Ünel'in kardeşi Aslı Hünel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı hakkında bilinmeyenler!
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
Deliha filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.