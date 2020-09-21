Adana'da alkolü fazla kaçıran hakim polislere saldırdı

Adana’da hakimlik yapan Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullandığı sırada trafik polisine yakalandı. Ekiplerin işlem yapmak istemesiyle birlikte Yavuz polisleri tehdit edip küfürler savurmaya başladı. Hakimin ekiplere saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
Ayakta durmakta dahi zorluk çeken Yavuz, polisleri tehdit ederek küfürler etmeye başladı. Saldırmak istediği sırada dengesini kaybedip bayılan hakim, hastaneye kaldırıldı.
Tedbiren Van Hakimliğine atandı
Alkollü olduğu tespit edilen hakim için soruşturma izni çıkarıldı. Yavuz, Van Hakimliği’ne atandı.
Son Güncelleme: 21.09.2020 20:57