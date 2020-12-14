Adana'da ailesini rehin alan genç evlerini ateşe verdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde dün gece dehşet dolu bir olay yaşandı. Madde kullandığı öne sürülen genç annesiyle babasını bışakla rehin aldıktan sonra evlerinin odasını ateşe vererek yaktı.

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde ilçeye bağlı Havuzlubahçe mahallesinde yaşayan S.S., annesiyle ve babasıyla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etmeye başladı. Kavganın sonunda anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan S.S. daha sonra oturdukları evi ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşlar yanan evi görmeleri üzerine kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken ihbar üzerinde olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken polis ekipleri evden çıkmamakta ısrar eden genci almak için giriş kapısını kırıp içeri girdiler ve genci etkisiz hale getirerek yakaladılar.

S.S. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayın meydana geldiği adrese gelen sağlık ekipleri, rehin olarak tutulan anne ve babanın sağlık durumlarına ayakta müdahale ederken anne-babanın iyi oldukları bilgisi paylaşıldı.