Adana'da 90 firari için şafak operasyonu!

İl Emniyetine asayiş şube ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda daha önceden çeşitli suçlara karışmış ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları hükmü verilmiş 90 kişi için adres tespitleri tamamlandı. Başlatılan soruşturma kapsamında ise yerleri tespit edilen firari hükümlülerin yakalanmaları için de operasyon düzenlenmesine karar verildi.

Savcılık talimatı ile düzenlenen şafak operasyonunda 500 polis görev alırken evlere yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda firari yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan firariler, ekipler tarafından önce sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra sorgulanmaları ve işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.