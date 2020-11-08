Adana'da 6 işyeri ve 1 otomobilde hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı!

Adana’da geçtiğimiz günlerde 6 iş yeri ve 1 otomobilde hırsızlık yapan suçlular tutuklandı. Yaptıkları hırsızlıkta 3 telefon, 3 tablet, 1 sucuk ve çanta çaldıkları belirlenen zanlılar tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından alınan ihbarlar üzerine harekete geçildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonlarda 6 işe yeri ve 1 otomobilde hırsızlık yapıldığına dair alınan ihbarlar değerlendirildi. İzlenen pek çok kamera kaydı ve mobeseler sonrasında zanlı olan Doğan U., Seyit K. ve Mehmet Ö. Yakalandı. 3 zanlının evlerinde yapılan arama çalışmaları sonrasında çalınan 3 telefon, 3 tablet, 1 sucuk ve çantalara el koyuldu. Sorgu işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.