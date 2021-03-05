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Adana'da 22 yaşındaki Burak Tüylüce'nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Adana’da iki gündür kayıp olan 22 yaşındaki Burak Tüylüce’nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Anne Hatice Tüylüce oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

05 Mart 2021 Cuma 16:33
Adana'da 22 yaşındaki Burak Tüylüce'nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu
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Adana’da dün sabah evden çıktığı öğrenilen 22 yaşındaki Burak Tüylüce’den iki gündür haber alınamıyordu. Burak’ın ailesi ekiplere haber verirken, genç Burak’ı arama çalışması başlatıldı.

Başlatılan çalışma kapsamında 22 yaşındaki gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Olay yerinde bulunan Burak Tüylüce’nin annesi oğlunun cansız bedenini görüne sinir krizi geçirdi. Burak Tüylüce’nin cansız bedeni ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan ekipleri olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
AdanaBurak Tüylüce
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