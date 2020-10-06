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Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Evli çiftler de gözaltına alındı

Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu düzenlendi. Aralarında evli çiftlerin de bulunduğu olayda 56 kişi gözaltına alındı.

06 Ekim 2020 Salı 23:51
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Evli çiftler de gözaltına alındı
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Adana merkezli 16 ilde düzenlenen eş değiştirme yöntemiyle fuhuş yaptırdığı belirtilen şebekeye şafak operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şebekenin genelinde swinger yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırıldığı saptandı. Üye olduğu belirtilen şahısların adresini tespit eden ekipler savcılık tarafından çıkarılan yakalama kararı çıkartması sonrasında 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sabah ilk saatlerde şüphelinin evlerine baskın düzenlenen ekipler hakkında yakalama kararı bulunarak 56 kişiyi gözaltına aldı. Savcılığın aldığı izinle 6 ay şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan güvenlik güçleri evli ve sevgilisi olan 74 çiftin şehir şehir gezip para karşılığında grup halinde ilişkiye girdiğini belirledi.



Son Güncelleme: 06.10.2020 23:51
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AdanaSwinger OperasyonuSon Dakika
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