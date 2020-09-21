Adana Kozan'da 10 milyon TL değerinde ki gıda deposu küle döndü!

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan gıda deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda 10 milyon TL’lik malzemenin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yapılan açıklamalara göre Adana2nın Kozan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi Yüceloğlu Sokak’ta bulunan bir firmaya ait gıda deposunda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 04:00 civarında çıkan yangın çevrede ki vatandaşlar tarafından fark edilerek İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan depo ile saatlerce mücadele etti. Saatler sonunda yangın söndürülürken içeride her türlü gıda maddesi olduğu ve deponun toplam değerinin 10 Milyon TL olduğu açıklandı.

Olay yerine gelen depo sahipleri ve ekipler incelemelerde bulunurken depoda ki malzemelerin tamamı kullanılamaz hale geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri depoda tekrar yangın çıkmaması için söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.