Adana Kozan'da 10 milyon TL değerinde ki gıda deposu küle döndü!

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan gıda deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda 10 milyon TL’lik malzemenin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan depo ile saatlerce mücadele etti. Saatler sonunda yangın söndürülürken içeride her türlü gıda maddesi olduğu ve deponun toplam değerinin 10 Milyon TL olduğu açıklandı.
Olay yerine gelen depo sahipleri ve ekipler incelemelerde bulunurken depoda ki malzemelerin tamamı kullanılamaz hale geldi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri depoda tekrar yangın çıkmaması için söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Son Güncelleme: 21.09.2020 19:50