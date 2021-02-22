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Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alıyor! İşte başvuru şartları..

Adalet Bakanlığı bünyesine infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir gibi çeşitli kadrolarda çalıştırılmak üzere 13 bin 202 yeni personel alınacağı bildirildi. Bakanlık bünyesine yapılacak olan personel alımı ile ilgili ilan haberini, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu.

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:45
Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alıyor! İşte başvuru şartları..
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram'dan hesabı üzerinden bir son dakika duyurusundan bulundu. Bakan Gül duyurusunda Adalet Bakanlığı bünyesine 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakanlık bünyesinde memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi için müjdeli haber niteliğinde olan duyuru hakkında açıklama yapan Bakan Gül, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlarla birlikte Adalet teşkilatının daha da güçleneceğini belirtti. 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 22.02.2021 10:45
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