Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alıyor! İşte başvuru şartları..

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram'dan hesabı üzerinden bir son dakika duyurusundan bulundu. Bakan Gül duyurusunda Adalet Bakanlığı bünyesine 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakanlık bünyesinde memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi için müjdeli haber niteliğinde olan duyuru hakkında açıklama yapan Bakan Gül, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlarla birlikte Adalet teşkilatının daha da güçleneceğini belirtti.

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