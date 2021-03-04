İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Adalet Bakanlığı personel alımı İŞKUR ekranı açıldı

Adalet Bakanlığı merkez ve taşla teşkilatlarına toplamda 1442 personel alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı açıldı.

04 Mart 2021 Perşembe 12:47
Adalet Bakanlığı personel alımı İŞKUR ekranı açıldı
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olan ve adaletin tesisinde önemli bir yer edinen Adalet Bakanlığı, bünyesini güçlendirmek adına toplamda 1442 personel alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan ilana göre merkez ve taşla teşkilatları da personel alımı yapılıyor. Bu alımlara başvuru yapabilmek için en az 18 yaşında olmak ve en fazlada 35 yaşını tamamlamamış olmak gerekmektedir. Ayrıca ikamet ettiğiniz illerde başvuru yapabilirsiniz. İkametiniz dışındaki başka bir Adalet Bakanlığı kurumuna başvuru yapamıyorsunuz. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden 8 Mart’a kadar yapılacak. Başvurular sadece online ortamdan gerçekleştirilecek. Başvurular sonrasında 17 Mart Çarşamba günü saat 11:00’de noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Koronavirüs pandemisinden dolayı başvuru yapan kişiler kura çekimine gidemeyecek. Kurada ismi çıkan adayların sözlü sınava katılarak 100 puan üzerinden de 60 puan alması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıPersonel AlımıIşkur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!

Popüler Haberler

Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Düğün salonları ne zaman açılacak? Kısıtlama kapsamındaki düğün yasakları kalkacak mı? Tarih belli oldu mu?
Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Bugün kimin maçı var? 4 Mart 2021 Perşembe hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 engelli raporu sorgulama tc ile
Askerlik yaşı kaçtır? Okul sebebi ile kaç yıl muaf olunabilir?
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Çiftçi borçları nasıl ertelenecek? Borçların ertelenmesi için sebepler
Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? - KVP ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
PES 2020 ne zaman çıkacak? Pes 20 ile gelecek yeni özellikler neler?
Kayısı sirkesi nasıl yapılır? kayısı sirkesi yapımı ve tarifi
Ev hanımları kredi başvuru şartları nelerdir? Ev hanımlarına kredi veren bankalar listesi!
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Mazeret izni ile yurt dışına çıkılır mı? 2021 Çalışanların mazeret izni kaç gündür?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.