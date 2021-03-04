Adalet Bakanlığı personel alımı İŞKUR ekranı açıldı

Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olan ve adaletin tesisinde önemli bir yer edinen, bünyesini güçlendirmek adına toplamda 1442yapacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan ilana göre merkez ve taşla teşkilatları da personel alımı yapılıyor. Bu alımlara başvuru yapabilmek için en az 18 yaşında olmak ve en fazlada 35 yaşını tamamlamamış olmak gerekmektedir. Ayrıca ikamet ettiğiniz illerde başvuru yapabilirsiniz. İkametiniz dışındaki başka bir Adalet Bakanlığı kurumuna başvuru yapamıyorsunuz. Buna göre başvurularüzerinden 8 Mart’a kadar yapılacak. Başvurular sadece online ortamdan gerçekleştirilecek. Başvurular sonrasında 17 Mart Çarşamba günü saat 11:00’de noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Koronavirüs pandemisinden dolayı başvuru yapan kişiler kura çekimine gidemeyecek. Kurada ismi çıkan adayların sözlü sınava katılarak 100 puan üzerinden de 60 puan alması gerekmektedir.