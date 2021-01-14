Adalet Bakanlığı KPSS puanı ile personel alım şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda KPSS sonuçlarına göre en az 70 puan alan adaylardan personel alınacağı belirtilmişti. Başvuruları devam eden Adalet Bakanlığı personel alımları için şartlar araştırılmaya devam ediyor.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Belirlenen kadronun 3 katı kadar personelin başvuru yapabileceği Adalet Bakanlığı personel ilanları başvurumerak edilmeye devam ediyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda başvuruların 11 Ocak 2021 tarihinde başlayacağı ve 25 Ocak 2021’e kadar devam edeceği açıklandı.

Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden veya Adalet Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yapılacak denildi. posta veya bizzat kuruma giderek yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.

Başvuru şartları nelerdir?