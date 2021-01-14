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Adalet Bakanlığı KPSS puanı ile personel alım şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan personel alımları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Adalet Bakanlığı KPSS puanı ile personel alım şartları nelerdir? sorularını araştırıyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:51
Adalet Bakanlığı KPSS puanı ile personel alım şartları nelerdir?
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Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda KPSS sonuçlarına göre en az 70 puan alan adaylardan personel alınacağı belirtilmişti. Başvuruları devam eden Adalet Bakanlığı personel alımları için şartlar araştırılmaya devam ediyor.

Belirlenen kadronun 3 katı kadar personelin başvuru yapabileceği Adalet Bakanlığı personel ilanları başvuru şartları merak edilmeye devam ediyor.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda başvuruların 11 Ocak 2021 tarihinde başlayacağı ve 25 Ocak 2021’e kadar devam edeceği açıklandı.

Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden veya Adalet Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yapılacak denildi. posta veya bizzat kuruma giderek yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.

Başvuru şartları nelerdir?

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. 2- Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. 3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak,
  4. 4- 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
  5. 5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 16:51
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Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıPersonel Alımşartları
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