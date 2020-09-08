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Adalet Bakanlığı duyurdu! 'Karantina tedbirlerine uymamak suç'

Son günlerde artan korona virüs vaka sayılarında etkisi çok yüksek olan karantinada olması gerekirken dışarıda olan kişiler için Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık,karantina tedbirlerine uymamanın suç olduğunu duyurdu.

08 Eylül 2020 Salı 21:49
Adalet Bakanlığı duyurdu! 'Karantina tedbirlerine uymamak suç'
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Son dönemde korona virüs vaka sayılarında artışın en önemli sebeblerinden biriside karantina tedbirlerine uymamak olduğu görüldü.

Son zamanlarda ekipler tarafından yapılan denetimlerde korona virüs testi pozitif olan yada pozitif bir hasta ile teması olan kişilerinde normalde kendilerini evlerinde izole etmeleri gerekirken bu kişilerin dışarıda yakalanması büyük tepkilere sebep oldu.

Özellikle böyle sorumsuz kişilerin ağır cezalar ile cezalandırılması tartışmaları sürerken konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.


Adalet Bakanlığı karantina tedbirlerine uymamanın yada pandemi sürecinde kahramanca en ön safta mücadele eden sağlık personelinin çalışmalarına engel olmanın SUÇ olduğunu vurguladı.

Vatandaşların sağlığını bu şekilde tehdit eden kişinin, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 21:49
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Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıKarantina Tedbirlerine Uymamanın Cezası
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