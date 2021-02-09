Adalet Bakanlığı 5 bin Uzlaştırmacı personel alımı yapacak!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında 2021 yılında 5.000 uzlaştırmacı alımı yapılacağı belirtilmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak Uzlaştırmacı sınavı 9 Mayısıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları ise 8 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar sınav ile ilgili araştırmalarına devam ederken Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuz merak edilmeye devam ediyor.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı'nın alacağı 5.000 uzlaştırmacı personel başvuruları 8 – 18 Şubat 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman?

5.000 Uzlaştırmacı alımı için Adalet Bakanlığı'nın uygulayacağı sınav 9 Mayısıs 2021 Pazar saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sınavlar tek oturumda yapılacak ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu Yakası), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van’da yapılacak.

Başvuru şartları nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak, Şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.