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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama: 10 bin personel alımı yapılacak!

Katıldığı yayında personel alımları ile açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül vatandaşları heyecanlandırdı. 10 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Gül konu hakkında detaylar verdi.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:21
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama: 10 bin personel alımı yapılacak!
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Adalet Bakanlığından yapılan son dakika açıklamalarına göre emekli olan ve mesleği bırakan kişilerin yerine 10 bin yeni personel alınacak. Açıklamaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaparken pek çok kişide hangi kadrolarda alım yapılacağını araştırmaya başladı.


Video izleme platformu olan YouTube’da canlı yayına katılan Adalet Bakanı Gül 10 bin personel alımı yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını ve ilerleyen günlerde alımlara başvuruların açılacağını belirtti.

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımını ne zaman yapacak?

Konu hakkında çok fazla açıklama yapmayan Adalet Bakanı Gül çalışmaların devam ettiğini ve eksik kadroların belirlenerek personel alımının gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Açıklamaların en dikkat çeken noktası ise Strateji ve bütçe ile Maliye Bakanlığından onay çıktıkça infaz koruma memurları ve adliye personeli alımları yapılacağı belirtti.

Ortaya atılan iddialara göre ise adliye personeli alım ilanlarının Ekim ayında yayınlanacağı ve özellikle Zabıt katibi ve mübaşir alımı yapılacağı belirtildi. Alımların ülke genelinde 10 bin kişi olacağı açıklaması da yapıldı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:21
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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı10bin Personel Alımı
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