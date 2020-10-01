Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz

Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği iddiasıyla kendisine sosyal medya hesabından hakaretler savuran Şehrazat’a dava açacağını açıkladı. TV8 patronu Ilıcalı, kısa bir süre önce özel uçak aldığı haberleriyle yeniden gündeme gelmişti.
Besteci ve söz yazarı Şehrazat, Ilıcalı’nın telif haklarını ödemediğini iddia etmiş ve Ilıcalı hakkındaki uçak yorumlarına ‘’Emek hırsızı’’ sözleriyle tepki göstermişti.
‘’Tazminatı işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız.’’
Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret savuran kişiye cevabı mahkemede vereceğini söyledi. Medya patronu Ilıcalı, tazminatın ise işitme engelli çocuklar için kullanılacağını belirtti.
Son Güncelleme: 01.10.2020 13:05