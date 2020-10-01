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Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
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Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert...

Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz

Şehrazat, Acun Ilıcalı'nın uçak aldığı haberlerine Twitter hesabından ''Uçağını almadan önce bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz.'' sözleriyle tepki göstermişti. Ilıcalı, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Şehrazat hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve elde tazminat tutarının da işitme engelli çocuklara bağışlanacağını duyurdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 13:05
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
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Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği iddiasıyla kendisine sosyal medya hesabından hakaretler savuran Şehrazat’a dava açacağını açıkladı. TV8 patronu Ilıcalı, kısa bir süre önce özel uçak aldığı haberleriyle yeniden gündeme gelmişti.

Besteci ve söz yazarı Şehrazat, Ilıcalı’nın telif haklarını ödemediğini iddia etmiş ve Ilıcalı hakkındaki uçak yorumlarına ‘’Emek hırsızı’’ sözleriyle tepki göstermişti.


‘’Tazminatı işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız.’’

Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret savuran kişiye cevabı mahkemede vereceğini söyledi. Medya patronu Ilıcalı, tazminatın ise işitme engelli çocuklar için kullanılacağını belirtti.



Son Güncelleme: 01.10.2020 13:05
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Acun IlıcalışehrazatSon Dakika
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