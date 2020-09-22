Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı ,sağlık çalışanları zor anlar yaşadı

Ankara Keçiören’de çıkan bir silahlı tartışma sonucu bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaralı adama yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden kişinin yakınları acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarını suçlayan sinirli kalabalık sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı.Sağlık çalışanları kendilerini hastanenin bir bölümüne kapatarak sedyeler ile kendilerinin korumaya çalıştı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen yaşanılan zor anlar kamere ile çekilirken saldırıya uğramamak için sağlık çalışanları büyük mücadele verdi.
Son Güncelleme: 22.09.2020 13:45