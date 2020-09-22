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Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı ,sağlık çalışanları zor anlar yaşadı

Ankara Keçiören’de çıkan bir silahlı tartışma sonucu bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan kişinin yakınları acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kendilerini hastanenin bir bölümüne kapatarak sedyeler ile kendilerinin korumaya çalıştı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

22 Eylül 2020 Salı 13:45
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı ,sağlık çalışanları zor anlar yaşadı
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Ankara Keçiören’de çıkan bir silahlı tartışma sonucu bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaralı adama yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden  kişinin yakınları acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarını suçlayan sinirli kalabalık sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı.Sağlık çalışanları kendilerini hastanenin bir bölümüne kapatarak sedyeler ile kendilerinin korumaya çalıştı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 


Yaşanan olayda  bir berberde çıkan silahlı kavgada yaşanan arbedede E.K tarafından ağır yaralanan A.Ö olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırılan A.Ö  hastanede yapılan müdahalenin ardından tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acil servise gelen A.Ö’nün yakınları acil servisi bastı. Sağlık çalışanlarına saldıran kişiler sağlık görevlilerine zor anlar yaşatırken acil çalışanları sedyeler ile kapılara set yaparak kendilerinin korumaya çalıştı.

Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen yaşanılan zor anlar kamere ile çekilirken saldırıya uğramamak için sağlık çalışanları büyük mücadele verdi. 



Son Güncelleme: 22.09.2020 13:45
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraSağlık çalışanlarına şiddet
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