Açıköğretim Kayıt Sildirme Nasıl Yapılır? AÖF Kayıt Sildirme Dilekçesi

Açıköğretim fakültesinde eğitim görenlerin sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Açıköğretim fakültesi, üniversite sınavına girip, kendi ikamet ettiği şehirde üniversite kazanamayan, hatta örgün eğitim görme imkânı bulunmayan kişilerin rahatlıkla başvurabileceği bir uzaktan eğitim fakültesi olarak bilinir.

Açıköğretim sisteminde ders işleyişi

Açıkğretim öğrencileri herhangi bir dersliğe gitmeden sistem üzerinden eğitim almaktadır. Dersler kitaplar ya da intenet üzerinden öğrenciye kolaylıkla iletilmektedir. Her ilde AÖF mevcuttur. İllerde bulunan açıköğretim bürolarından araç ve gereçler temin edilebilir.

Açıköğretim fakültesinde öğrenimine devam eden öğrenciler yıl içerisinde 3 kez sınava giriyorlar. Bu sınavlar; vize, final ve derslerinden geçer not alamayan öğrenciler için yapılan bütünleme sınavlarıdır. Sınavların sonucu ilan edildiği takdirde sistemde bir üst sınıfa geçmek için gerekli ortalamanın tutturulamadığı belirtilmişse bu öğrenciler bir üst sınıfa geçemeyecektir.

Açıköğretim fakütesine nasıl başvuru yapılır?

Açıköğretimde bulunan bölümlerle örgün eğitimde ki bölümler arasında hiçbir fark yoktur. Diğer üniversite okuyan öğrencilerin haklarının aynısı açıköğretimliler için de geçerli. Ayrıca herhangi bir üniversitede örgün öğrenim gören kişiler tekrardan sınava girmeden açıköğretim fakültesinde istedikleri programlara başvurabilirler. Çeşitli olumsuzluklar ile karşılaşılması durumunda isteyen öğrenciler kaydını silebilir.

Kayıt sildirme işlemleri

AÇıköğretim de kayıtlı olan fakat belli nedenlerle eğitimini sonlandırmak isteyenlerin yaptığı işlem kayıt sildirmektir. Zor gibi dursa da kayıt sildirmek oldukça kolaydır. AÖF bürolarına başvuru yapması gerekir. Eğer bizzat başvuru yapamayacak bir konumda ise genel vekâletname verilmiş bir vekilinin bu başvuruyu yapması gerekir. Açıköğretim fakültesinde eğitim gören kişinin geçmiş dönemden kalan borçları, dönem giderleri, katkı payı vb. varsa bu öğrencilerin kaydının silinebilmesi için öncelikle bu borçlarını ödemesi gerekecektir. Kaydını sildirmek isteyen öğrenciler açıköğretim kayıt sildirme dilekçe öneği inceleyerek bilgi sahibi olabilirler.

AÖF İletişim bilgileri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı 26470 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

0850 200 46 10