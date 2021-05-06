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Açıklama geldi! Tam kapanma uzayacak mı?

Tam kapanma süreci Türkiye'de sürerken, 17 Mayıs tarihinin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen sorulardan birisi de tam kapanma uzayacak mı? oldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama geldi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:57
Açıklama geldi! Tam kapanma uzayacak mı?
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Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte koronavirüs vaka sayıları rekor düzeylere çıkınca ilk olarak kısmi kapanma süreci başladı. 15 gün süren kısmi kapanma sürecinde istenilen sonuçlar gelmeyince 29 Nisan tarihinde tam kapanma süreci başladı.

17 Mayıs günü saat:05.00'e kadar sürecek olan süreç içinde 8.günde ilerken günlük vaka sayıları 22 binlere kadar düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geçtiğimiz yaptığı açıklamada tam kapanma sürecinin vaka sayıları üzerinde ki etkileri görülürken, önümüzde ki günlerde vefat ve ağır hasta sayısına yansımasını beklediklerini ifade etmişti.

Öte yandan merak edilen bir diğer konuda 17 Mayıs 2021 tarihinde sonra erecek olan tam kapanma sürecinin uzayıp, uzamayacağı sorusu olurken,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konuyla ilgili olarak açıklama geldi.

Tam kapanma uzayacak mı?

Tam kapanma süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Oktay,17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma sürecinin uzaması gibi bir konunun şu anda gündemde olmadığını açıkladı. Oktay, bu konunun kabine toplantısında değerlendirileceğini ve nihai kararın önümüzde ki günlerde verileceğini sözlerine ekledi,

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:57
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