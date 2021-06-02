Açık cezaevi korona virüs izinleri ne zaman bitecek? Haziran 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Mahkum ve mahkum yakınlarının açık cezaevi izinleri ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Pandemi nedeni ile uzatılan izinlerin ne zaman biteceği merak ediliyor.

2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

31 Mayıs 2021’e kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılacağı açıklandı. Açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2ay daha uzatılacağı duyuruldu. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikleri Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı:

''5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' sözleri yer aldı.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Teklif TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi

31 Mayıs 2021’den itibaren 2 ay süreyle uzatılan izinler 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Ancak o tarihten sonrasına ilişkin yeni bir karar alınıp alınmayacağı belli değil. Bu süreçte alınan kararla cezaevi izinleri yeniden uzatılabilir.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen teklif doğrultusunda izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Şehirlerarası sehayatlerde…

Kabine toplantısı ardından alınan kararlar netlik kazandı. İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi yayınladı. Genelgede mahkumların seyahatlerine ilişkin açıklamada: “Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğunda kabul edilecektir.” Sözlerine yer verildi.

