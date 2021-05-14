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Acı olay! Şehit ateşi Denizli'ye düştü

Türkiye-İran sınır hattında görevli olan özel harekat polislerinin bulunduğu noktaya İran tarafından yapılan taciz ateşi sonrası 1 polisimiz şehit oldu.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:12
Acı olay! Şehit ateşi Denizli'ye düştü
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Acı olayda Türkiye-İran sınır hattında görevli olan özel harekat polislerinin bulunduğu bölgeye İran tarafından yapılan bir taciz ateşi sonrasında 1 polisimiz şehit olurken 3 polisimiz ise yaralanmıştı. Gerçekleşen acı olay sonrasında Şehit polisimizin kimliği tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; Ağrı İlinde Türkiye-İran sınır hattında yapılmakta olan sınır duvarı inşaatının güvenliğini sağlamada görevli olarak bulunan kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü üyelerinin İran bölgesi tarafından yaptıkları taciz atışı sonucunda şehit olduğu bilgi verildi. Yapılan açıklamada Tüm Ülkeye başsağlığı dilekleri iletilirken Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı dileklerinin ilettiler.

Şehit olan kahraman polisimizin Denizli İli Tavas İlçesinde ve adının Veli Kabalay olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
DenizliŞehit
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