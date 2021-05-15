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Acı haber! Metina'da 1 askerimiz şehit oldu

Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde bir askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Kahramanımızı şehit eden teröristlere anında karşılık verilerek teröristler etkisiz hale getirildi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:02
Acı haber! Metina'da 1 askerimiz şehit oldu
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Acı haber yetkililer tarafından duyurudu.Duyurulan haberde Pençe-Şimşek Harekâtının yürütüldüğü bölgede bugün gerçekleştirilen Arama/Tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından askerlerimize açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman askerimizin şehit olduğu haberi verildi. 

Yapılan açıklamada Şehidimizin kanının yerde kalmadığı belirtildi

Acı haber sonrasında gelen diğer bir bilgilendirmede tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmaması adına bütün terör inlerinin yerle bir edileceği duyuruldu. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde kahraman askerimiz İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamaya çalışırken Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
ŞehitPEnçe-Şimşek HArekatı
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