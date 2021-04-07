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Acı haber Konya'dan !Askeri gösteri uçağı düştü ve 1 pilotumuz şehit oldu

Konya'da eğitim uçuşunu gerçekleştiren Türk Yıldızları'na ait gösteri eğitim uçağının düşmesi sonucunda 1 pilotumuz şehit düştü.

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:57
Acı haber Konya'dan !Askeri gösteri uçağı düştü ve 1 pilotumuz şehit oldu
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Konya’da gerçekleşen acı olayda edinilen bilgiye göre, eğitim amacıyla Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir gösteri uçağı saat 14:00-14:15 civarlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. Konya'nın Karatay ilçesine bilinmeyen bir nedenle  düşen eğitim gösteri uçağının Türk Yıldızları'na ait olduğu öğrenildi. Yaşanan kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans yardım çalışmaları için itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken yaşanan korkunç kazada 1 pilotumuzun şehit olduğu haberi geldi. Şehit haberi Tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Şehidimizin Yüzbaşı Burak Gençceleb olduğu öğrenildi.

 Konya'da gerçekleşen kazanın Hava Kuvvetleri'ne ait  akrobasi ekibi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında bilinmeyen bir nedenle  düşmesi sonucunda gerçekleşti .Yaşanan kazada pilot Yüzbaşı Burak Gençceleb şehit oldu.

Olay ile edinilen bilgiye göre, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan Türk Yıldızları'na ait olan NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Yaşanan kazaya şahit olan vatandaşlar hemen olayı ilgili birimlere ihbar etti. Kazanın yaşandığı olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi. 

Öte yandan kaza ile ilgili başlatılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençceleb’in  şehit  olduğu ve şehidimizin  İzmir Çiğli'den geldiği 1 senedir Konya’da görevde olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi

Yaşanan acı olay ile ilgili  Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden  açıklama yapıldı. Açıklamada tüm ailesine ve Milletimize başsağlığı dilendi.

Olayın neden gerçekleştiği hakkında görevliler tarafından  inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 07.04.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Eğitim UçağıDüştüKonyaŞehit
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