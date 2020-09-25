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Aç gözlülüğün bu kadarı

Denizli semt pazarında satış yapmakta olan bir esnaf müşterisine satışta bulunurken kullandığı terazinin kefesine bozuk para doldurdu. Bu şekilde daha az kiloda ürün satışı yapan açgözlülükte sınır tanımayan esnaf duyarlı bir kişi tarafından görüntülendi.

25 Eylül 2020 Cuma 19:25
Aç gözlülüğün bu kadarı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen olayda semt pazarında bir esnaf terazi kefesine bozuk para doldurarak ürünlerin fazla gelmesinin sağlayarak satış yaptı.Bu eylemini gün boyu sürdüren ve vatandaşlar tarafından anlaşılmayan açgözlü esnaf milyonlarca ürünü eksik olarak sattı. 


O bölgede ikametgah eden bir vatandaş esnafın oyununu görünce cep telefonu ile kaydederek bu anları sosyal medyada paylaştı.

Pazarcının akıl almaz hilesinin gün yüzüne çıkaran duyarlı vatandaş olayı saniye saniye kaydederken böyle bir şey olamaz diyerek isyan etti.

Videoyu sosyal medya üzerinden izleyen kişiler olay karşısında tepkisiz kalamadı.



Son Güncelleme: 25.09.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DenizliPazarcıTuzak
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