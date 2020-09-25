Aç gözlülüğün bu kadarı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen olayda semt pazarında bir esnaf terazi kefesine bozuk para doldurarak ürünlerin fazla gelmesinin sağlayarak satış yaptı.Bu eylemini gün boyu sürdüren ve vatandaşlar tarafından anlaşılmayan açgözlü esnaf milyonlarca ürünü eksik olarak sattı.

O bölgede ikametgah eden bir vatandaş esnafın oyununu görünce cep telefonu ile kaydederek bu anları sosyal medyada paylaştı.

Pazarcının akıl almaz hilesinin gün yüzüne çıkaran duyarlı vatandaş olayı saniye saniye kaydederken böyle bir şey olamaz diyerek isyan etti.

Videoyu sosyal medya üzerinden izleyen kişiler olay karşısında tepkisiz kalamadı.

