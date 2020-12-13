ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar Senato'dan da geçti!

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırım uygulamalarına devam ediyor. Son olarak Türkiye’ye S-400 füzeleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını kapsayan tasarı ABD Temsilciler Meclisi sonrasında Senato’dan da geçmeyi başardı. Temsilciler Meclisi’nden 2/3’ten daha çok oy alan tasarı, senatodan da oy çokluğu ile geçti. Bu bağlamda Trump tasarıyı veto etse bile vetosu geçersiz sayılabilecek.

Türkiye’yle ilgili ne tür yaptırımlar var?

Savunma bütçesi tasarısında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik bir bölümün de yer aldığı tasarıda, Türkiye’nin S-400 füzelerini satın almasının, “ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası” Rusya’yla önemli bir işlem kabul edilerek kanun kapsamında yaptırım uygulanması istendi.

Tasarıya bakıldığında Türkiye hakkında “ithal edilen malları kapsamadığı ifade edildi. İthal edilen mallar doğal ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı olarak tanımlandı. Yaptırımların kaldırılma şartı olarak ise S-400 füzelerinin tümüyle envanterden çıkarılması ve yerine altenatif bir sistemin yeniden alınmaması ifade edildi.