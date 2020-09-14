ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüs aşı takvimini duyurdu

ABD’li ilaç firması Pfizer, COVID-19 üzerine çalıştıkları aşının etkili olup olmadığının Ekim ayının sonuna kadar tespit edilebileceğini duyurdu.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, Amerikan CBS kanalına yaptığı açıklamalarda son aşamaya gelen koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olması halinde yıl sonu öncesinde piyasaya sürülebileceğini dile getirdi.

Şirket, aşının etkili olup olmadığını Ekim ayının sonuna kadar tespit etme ihtimali olduğunu dile getirerek, aşı onayı ve dağıtımı konusunda hazırlıkların başlandığını açıkladı.

Son aşamaya gelen aşı çalışmalarında 18 – 85 yaş grubu içerisinde 30 bin gönüllü üzerinde denemelerin başladığı ve denek sayısının da 44 bine çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.