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ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek

ABD, Irak ile ilgili aldığı son dakika kararına göre asker sayısını 3 bine düşürecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie DEAŞ kalıntılarının giderilmesi için Irak'a öneriler verileceğini dile getirdi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:59
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
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ABD, Irak’ta asker sayısını azaltma kararı ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie tarafından açıklanmıştır.


McKenzie konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda Irak güçlerinin ilerlemesi karşılığında Irak hükümeti ile koalisyon ortaklarıyla koordinasyon ve istişare içerisinde ABD, Eylül ayında Irak’taki askeri varlığını 5 bin 200’den 3 bine azaltacak.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Irak’taki ABD askerinin DEAŞ kalıntılarıyla mücadele ettiği sırada Irak güvenlik güçlerine yardım edip önerilerde bulunmaya devam edileceğini açıkladı. ABD’nin almış olduğu bu kararının DEAŞ’ın canlanmasını önleyip dış yardımlar olmadan ülke güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi.

Trump’ın açıklama yapması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’ta ABD askerlerinin çekilmesi notasında duyuru yapması bekleniyor.



Son Güncelleme: 09.09.2020 17:59
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Anahtar Kelimeler:
ABDırak
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