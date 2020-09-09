ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek

ABD, Irak’ta asker sayısını azaltma kararı ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie tarafından açıklanmıştır.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Irak’taki ABD askerinin DEAŞ kalıntılarıyla mücadele ettiği sırada Irak güvenlik güçlerine yardım edip önerilerde bulunmaya devam edileceğini açıkladı. ABD’nin almış olduğu bu kararının DEAŞ’ın canlanmasını önleyip dış yardımlar olmadan ülke güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi.
Trump’ın açıklama yapması bekleniyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’ta ABD askerlerinin çekilmesi notasında duyuru yapması bekleniyor.
Son Güncelleme: 09.09.2020 17:59