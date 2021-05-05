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ABD’de mucize tedavi diye sattıkları ilacın içinden çamaşır suyu çözeltisi çıktı!

Son dakika haberine göre ABD’de Kovid-19, kanser ve otizm gibi pek çok hastalığa iyi geliyor diye satılan ilacın içinden çamaşır suyu çözeltisi çıktı. Kullanan vatandaşlar ürünü şikâyet etti. Ayrıntılar haberimizde

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:35
ABD’de mucize tedavi diye sattıkları ilacın içinden çamaşır suyu çözeltisi çıktı!
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Edinilen bilgilere göre salgın sürecinde birçok kişiler sağlığa iyi geliyor diyerek çeşitli vitamin, koruyucu gibi ilaçların satışını yaparken ABD’de mucizevi ilaç, mucizevi tedavi diyerek sattıkları ilaç hüsrana uğradı. Milyonlarca kişinin kullandığı ilacın içinden çamaşır suyu çözeltisi çıktı.

ABD’de kullanılan bu ilaç vatandaşlara koronavirüse çok iyi geliyor, kanser ve otizm gibi hastalıkları iyileştiriyor gibi vaatler ile satıldı. Mucize ürün diye lanse edilen ilaç bu zamana kadar 1 milyon dolardan fazla gelir etti.  ABD eyaletinde bulunan savcılar ise ürünün su ve sodyum klorit içermesi üzerine ağızdan alındığında ise klordioksite dönüştüğü belirlendi. Klordioksit maddesi ise endüstriyel su arıtımında ve tekstil sanayisinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Olayın hemen ardından ABD güvenlik güçleri ailelerin evine baskın düzenledi ve 4,5 ton sodyum klorit tozu ve şişe ele geçirildi.

Mahkemeye çıkan Mark Grenon ve üç oğlu bu ilacı kendileri üretirken sağlığı riske atma suçundan  ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:35
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Anahtar Kelimeler:
ABDçamaşır SuyuIlaç
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