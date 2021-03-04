ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olan Ned Price ABD Türkiye ilişkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basına konuşmalar yapan Price, Türkiye ile ABD ilişkisi hakkında sorulara cevap verdi. Sözcü açıklamasında geçtiğimiz günlerde İdlib'de şehit olan Türk askerleri konusuna göndermede bulundu.

Anadolu Ajansı muhabirinin İdlib'deki sivillerle ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında bir iş birliği ihtimali olup olmadığı sorusuna cevap veren Price, soruya Türkiye ile ortak çıkarları bulunduğu ile yanıt verdi. Sözcü ayrıca Türkiye ile Suriye konusunda çıkarları mevcut olduğunu da ekledi.

Sözlerine Türkiye ile Suriye çıkarları sebebi ile yapıcı bir ilişki kuracaklarını da açıklayan sözcü, Suriye’deki ortak çıkarlar için iyi ilişkiler geliştirileceğini belirtti.