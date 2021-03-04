ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz sene İdlib'de şehit düşen 33 Türk askerini andı!

Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Twitter hesabı üzerinden bir açıklamaya yer vererek, şehit askerlerimizi andı.

Price’nin yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esad rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin vahşetinden korurken hayatını kaybetti. Onlarını hatırasını ve fedakarlıklarını anarken NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." İfadelerine yer verildi.

Suriye İdlib’de 27 Şubat 2020 tarihinde rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucundan 33 Türk Askeri şehit edilmişti.