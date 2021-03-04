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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz sene İdlib'de şehit düşen 33 Türk askerini andı!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçtiğimiz sene Suriye İdlib şehrinde Beşşar Esad rejiminin hava saldırısı esnasında şehit düşen 33 Türk askerini andıklarını açıkladı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:44
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz sene İdlib'de şehit düşen 33 Türk askerini andı!
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Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Twitter hesabı üzerinden bir açıklamaya yer vererek, şehit askerlerimizi andı.

Price’nin yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce 33 Türk askeri, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esad rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin vahşetinden korurken hayatını kaybetti. Onlarını hatırasını ve fedakarlıklarını anarken NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." İfadelerine yer verildi.

Suriye İdlib’de 27 Şubat 2020 tarihinde rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucundan 33 Türk Askeri şehit edilmişti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:44
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Amerika Birleşik DevletleriBasın SözcüsüPriceTwitter33 Türk AskeriŞehit
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