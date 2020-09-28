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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Görüşmede savunma, enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında konuşuldu…

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:19
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan programının ilk ayağı olan Selanik’te Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşme sağladı. Görüşmede savunma, enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler hakkında konuşuldu. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanlarında yeni anlaşmalar yapılacağı düşünülüyor.


Elde edilen bilgilere göre Pompeo’nun Yunanistan ziyaretine tepki gösteren kişilerin bu akşam Selanik’te protesto yapacakları bildirildi.

Pompeo Selanik’teki görüşmelerinin tamamlanması sonrasında Girit Adası’nda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeği yiyecek. Sonraki sabah ise Girit’te yer alan Suda Donanma Üssü’nü ziyaret ettikten sonra Miçotakis ile beraber ortak bir basın açıklamasına imza atacaklar. Açıklamada Türkiye ile ilgili herhangi bir söyleme yer verilip verilmeyeceği şimdiden merak ediliyor.



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
ABDYunanistanDendiasPompeo
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