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ABD CAATSA yaptırımları yaptırımları nedir, nasıl işliyor?

ABD’nin, Türkiye’ye yaptırım açıklamasının ardından vatandaşlar, bu yaptırımların ne olduğunu, neden yapıldığını merak ediyor. Rusya ile savunma ya da istihbarat sektörlerinde alışveriş yapan ülkeler, ABD tarafından yaptırımla karşı karşıya geliyor. CAATSA yaptırımları denilen yaptırımlar, ülkelere uygulanıyor. Peki, nedir bu yaptırımlar? İşte detaylar...

15 Aralık 2020 Salı 15:52
ABD CAATSA yaptırımları yaptırımları nedir, nasıl işliyor?
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Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye’ye yaptırım açıklamasının ardından yaptırımların ne olacağı, neden yaptırım uygulandığı merak ediliyor. ABD’de 2017 yılında yürürlüğe giren yasa ile, Rusya Federasyonu’nun savunma veya istihbarat sektörleriyle alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı. CAATSA yaptırımları olarak bilinen bu yasa, ilk olarak Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’ye uygulanmıştı.

 

Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava ve füze savunması almasının ardından, Türkiye’ye de bu yaptırımın uygulanması kararı çıktı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ve başkanlık bünyesindeki yetkili isimlerden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit’in yaptırım listesine dahil olduğu, ABD tarafından açıklandı.

 

CAATSA yaptırımları 12 yaptırımdan oluşuyor ve yasaya göre, ABD Başkanı bu yaptırımlardan 5 tanesini seçerek uygulanmasını istiyor.

 

12 YAPTIRIM MADDESİ

 

Yaptırıma maruz kalan kişiler veya kurumlara ihracat-ithalat banka desteği kesiliyor.

Mal ve teknoloji ile ilgili ihracat ruhsatı verilmiyor.

ABD’nin mali kuruluşlarından herhangi bir kredi verilmesi kesiliyor.

Uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmesi kesiliyor.

Yaptırım uygulanan kişi veya kurumun ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapması engelleniyor.

Yaptırıma maruz kalan kişi veya kurumla ihale veya sözleşme yapılması engelleniyor.

Döviz cinsinden işlem yapılmasını engelleniyor.

Bankalar arasında ödeme ya da kredi transferi yapılması engelleniyor.

Yaptırım uygulanan kişi veya kurumlar ABD’de gayrimenkul sahibi olamıyor.

Sermaya veya borç alışverişi kesiliyor.

Yaptırım uygulanan kişilerin ABD’ye girişi yasaklanıyor.

Yaptırım uygulanan kişi veya kurumların yanı sıra benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırımlar uygulanıyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 15:52
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Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeTürkiyeye YaptırımCAATSAYaptırımS-400Rusya
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