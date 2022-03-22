A101 Şeker Fiyatlarına Zam Geldi Mi? A101 Güncel Şeker Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Ayçiçek yağı sonrasında en fazla zam gelen ürünler arasında yer alan şeker fiyatlarına da zam geldi. Gelen zam sonrası ise şeker fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Vatandaşlar kaliteli ürünü uygun fiyata A101 marketlerden satın alırken gelen zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu merak ediliyor. Şeker fiyatlarına gelen zam sonrası gündemde tekrar eleştiriler yer alırken vatandaşlar ise fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte A101 şeker fiyatları.. Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Rusya Ukrayna savaşının etkileri gıda ürünlerini vurmaya devam ediyor. Ayçiçek yağında artan fiyatlar sonrasında gündemde uzun süre konuşulurken şeker fiyatlarında da yaşanan sert yükselişler dikkatleri üzerine topladı. Şeker fiyatlarında son durum ne oldu? Şeker fiyatları 2022.. Şeker fiyatları neden yükselişe geçti? İşte detaylar..

ŞEKER FİYATLARI NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

ŞEKER FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Artan dövizler sonrasında Türkiye'de yaşanan enflasyon yükselişe geçerken gıda ürünleri de bu zamlardan nasibini aldı. Akaryakıt fiyatları ile birlikte en fazla zam alan ürünler arasında bulunan Ayçiçek yağları stok problemi nedeniyle fiyatları yükselmişti. Rusya Ukrayna savaşının halen devam etmesi birçok Avrupa ülkesinde ciddi problemlere yol açtı. Yaşanan bu problemler sonrasında ise şeker fiyatları da yükselişe geçti. Sert bir şekilde yükselen şeker fiyatları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ana haber ve sosyal medyada yapılan açıklamalar doğrultusunda şeker fiyatlarında zam yapıldı. Buna göre ise 5 kg bir şekerin fiyatı 45TL olduğu konuşuluyor. Vatandaşlar ise A101 marketlerde şeker fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte A101 şeker fiyatları..

A101 ŞEKER FİYATLARI

A101'de 1kg şeker fiyatı 11,45TL oldu. Petek Toz Şeker 5kg ise 41,95TL.