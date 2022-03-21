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A101 Ayçiçek Yağı, Şeker, Un Fiyatları Açıklandı! İşte Nisan Ayında da Geçerli Olacak Fiyatlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle birlikte Ukrayna limanlarında bekleyen ayçiçek yağı yüklü gemiler Türkiye’ye doğru yola çıkmış ve gemiler Mersin limanlarına ulaşmıştı.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:45
A101 Ayçiçek Yağı, Şeker, Un Fiyatları Açıklandı! İşte Nisan Ayında da Geçerli Olacak Fiyatlar!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle birlikte Ukrayna limanlarında bekleyen ayçiçek yağı yüklü gemiler Türkiye’ye doğru yola çıkmış ve gemiler Mersin limanlarına ulaşmıştı. Türkiye’ye ulaşan yağlarla birlikte marketlerdeki yağ fiyatlarında belli oranda düşüş yaşanırken zincir marketlerde de yaşanan yağ krizi giderilmeye başlandı. İşte güncel A101 yağ, şeker ve un fiyatlarının son durumu..

Geçen haftalarda yaşanan yağ sıraları ve yağ alma kuyrukları sona erdi. Ukrayna’dan gelen ayçiçek yağlarının Türkiye’ye gelmesiyle birlikte yağ krizi atlatılmış oldu. Zincir marketlerde yağ stoklarının bitmesiyle büyük sıkıntılar yaşayan Türkiye, Ukrayna’dan gelen yağlarla birlikte bu sorundan şimdilik kurtulmuş oldu. Markasına göre yağların fiyatları değişirken en ucuz bilinen zincir marketlerinin markaları en ucuz satılan yağlar olarak gözükmekte. A101’de yağ krizinin bitmesiyle raflar yağlarla dolmaya başladı. Fiyatlarda oynamaların yaşanmasıyla birlikte güncel Ayçiçek yağı fiyatları merak konusu oldu. İşte çok merak edilen A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları..

Vera 1 Litre Ayçiçek Yağı – 32,50 TL

Vera 2 Litre Ayçiçek Yağı – 64,50 TL

Vera 5 Litre Ayçiçek Yağı – 146,90 TL

Orkide 1 Litre Ayçiçek Yağı – 50,95 TL

Orkide 2 Litre Ayçiçek Yağı – 89,50 TL

Orkide 5 Litre Ayçiçek Yağı – 165,00 TL

Abalı 2 Litre Ayçiçek Yağı – 89,50 TL

Abalı 5 Litre Ayçiçek Yağı – 165,00 TL

Yudum 1 Litre Ayçiçek Yağı – 30,90 TL

Yudum 2 Litre Ayçiçek Yağı – 74,90 TL

Yudum 4,5 Litre Ayçiçek Yağı – 176,95 TL

Yeğenler Un Buğday 5 Kg – 42,50 TL

Yeğenler Un Buğday 2 Kg – 17,50 TL

Sinangil Buğday Unu 9 Kg – 89,90 TL

Petek Şeker Toz 5 Kg – 41,95 TL

Petek Şeker Toz 2 Kg – 16,90 TL

Nar Şeker Toz 5 Kg – 49,95 TL

Nar Şeker Toz 1 Kg – 11,45 TL

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