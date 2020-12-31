İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

A101 10.001'inci şubesi nerede açıldı? A101 Kaç çalışanı var?

Türkiye'nin en büyük perakende zinciri olan A101'in 10.001'inci şubesinin nerede açıldığı ve kaç çalışanı olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:43
A101 10.001'inci şubesi nerede açıldı? A101 Kaç çalışanı var?
Takip Et:

Türkiye’de uygun fiyatlı ürünleri halka sunan A101, 10.001’inci şubesini açarak ülkenin en çok şubeye sahip perakende zinciri oldu. A101, 10.001’inci şubesinin açılışını reklam filmleri ile duyurdu.

A101 10.001’inci şubesi nerede açıldı?

Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşteri ile buluşturan A101 ülkemizde 12 yıldır faaliyet gösteriyor. Kendine özgü markaları, haftalık aktüel ürünleri ve indirim kampanyalarıyla müşterilerini en uygun fiyatlarla buluşturmayı başaran A101, Aralık ayında 10.001’inci şubesini açarak Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri unvanını korudu.

Türkiye’nin 81 ilinde toplam 10.001 şubesi bulunan A101, aynı zamanda Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre 60.000 çalışanı ve 600’ün üzerindeki tedarikçisi ile dünyanın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi oldu. İntenet sitesini de yakın zamanda kullanıma açan A101, şube sayısının yanında müşteri sayısını da arttırmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
A101ZincirPerakende
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz
İçişleri Bakanlığı sinema genelgesini yeniledi: Yasak 1 Mart'a kadar uzatıldı
İçişleri Bakanlığı sinema genelgesini yeniledi: Yasak 1 Mart'a kadar uzatıldı
29 Aralık korona virüs verileri açıklandı
29 Aralık korona virüs verileri açıklandı
30 Aralık vaka tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı 15 bin 692 oldu
30 Aralık vaka tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı 15 bin 692 oldu
İzmir'de meydana gelen 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu!
İzmir'de meydana gelen 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu!
Esenyurt'ta taciz edilmek istenen 11 yaşındaki kızın çığlığına mahalleli koştu!
Esenyurt'ta taciz edilmek istenen 11 yaşındaki kızın çığlığına mahalleli koştu!

Popüler Haberler

A101 10.001'inci şubesi nerede açıldı? A101 Kaç çalışanı var?
Gain TV Terapist konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabiri ve anlamı
FOX TV Şahane Hayaller filmi konusu ve oyuncuları
Kim ne zaman aşı yaptıracak? Aşı yapılacak tarih nereden öğrenilecek? E-nabız aşı takibi
2021 yaşlı aylığı (65 yaş maaşı ) ne kadar zam geldi, ne kadar oldu? Ocak 2021 65 yaş maaşı ne kadar verilecek?
2021 votka fiyatları ne kadar oldu? Güncel votka markaları ve fiyatları
Devletten kiracılara müjde! 2021 senesinde kiracılara 1150 TL devlet desteği!
2021 Şarap fiyatları ne kadar oldu? Güncel şarap markaları ve fiyatları
Gain TV Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?
Milli Voleybolcu Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nereli?
Üniversitede bahar dönemi ve güz dönemi nedir, ne zaman başlar biter?
Seksenler Nurten ayrıldı mı? Tolunay Donat devam edecek mi?
Traktör kredisi veren bankalar listesi
Arsa kredisi veren bankalar 2020 ve kredi kullandırma şartları
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
31 Aralık bugün tekeller kaça kadar açık?
31 Aralık alkol fiyatları Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatları
2021 Arabuluculuk asgari ücret tarifesi ve ücreti ne kadar oldu?
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.