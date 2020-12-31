A101 10.001'inci şubesi nerede açıldı? A101 Kaç çalışanı var?

Türkiye’de uygun fiyatlı ürünleri halka sunan A101, 10.001’inci şubesini açarak ülkenin en çok şubeye sahip perakende zinciri oldu. A101, 10.001’inci şubesinin açılışını reklam filmleri ile duyurdu.

A101 10.001’inci şubesi nerede açıldı?

Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşteri ile buluşturan A101 ülkemizde 12 yıldır faaliyet gösteriyor. Kendine özgü markaları, haftalık aktüel ürünleri ve indirim kampanyalarıyla müşterilerini en uygun fiyatlarla buluşturmayı başaran A101, Aralık ayında 10.001’inci şubesini açarak Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri unvanını korudu.

Türkiye’nin 81 ilinde toplam 10.001 şubesi bulunan A101, aynı zamanda Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre 60.000 çalışanı ve 600’ün üzerindeki tedarikçisi ile dünyanın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi oldu. İntenet sitesini de yakın zamanda kullanıma açan A101, şube sayısının yanında müşteri sayısını da arttırmaya devam ediyor.