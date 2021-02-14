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9 milyon liralık vurgun yapmışlar! Sahte gelin çetesinde tutuklamalar başladı! Melisay Tosun gözaltına alındı...

Türkiye’nin günlerdir dilinden düşürmediği sahte gelin olayında il sayısında değişiklik görülmezken dolandırılan paranın tutarında artış yaşandı. 45 ildeki mağdur kişilerden dolandırılan paranın toplam tutarı 9 milyon Türk Lirası oldu. Sahte gelinlere liderlik eden Derya Akkuş’un yanı sıra programda itiraflarda bulunan Melisay Tosun ve sevgilisi Emrah’ın da aralarında olduğu pek çok kişiye gözaltı yapıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 12:14
9 milyon liralık vurgun yapmışlar! Sahte gelin çetesinde tutuklamalar başladı! Melisay Tosun gözaltına alındı...
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Antalya Serik ilçesinde ikamet eden Dile Köse, 20 yaşında olan kızı Melisay Tosun’un evlilik çetesinde bulunduğunu ve sahte evlilikler yapmasından dolayı Didem Arslan Yılmaz’a ait olan programa katıldı. Türkiye’nin günlerdir dilinden düşürmediği sahte gelin olayında il sayısında değişiklik görülmezken dolandırılan paranın tutarında artış yaşandı. 45 ildeki mağdur kişilerden dolandırılan paranın toplam tutarı 9 milyon Türk Lirası oldu. Sahte gelinlere ait olan görüntüler ortaya çıkmasının ardından herkes şok yaşadı. Sahte gelinlerin evlilik programlarında kendilerine eş aramak için katıldığı görüntüler gün yüzüne çıkması sonrasında çetenin her yere elini attığı anlaşıldı. Sahte gelinler için yapılan operasyonlarda çok sayıda tutuklanma yaşadı.

Sevgilisinin tutuklandığını duyan Melisay, sinir krizleri geçirdi. Canlı yayın esnasında polis ekipleri Melisay’ı gözaltına aldı.

Melisay Tosun’un annesi Dilek Köse, 2018 senesinde Emirhan adında bir kişiyle, daha 16 yaşındayken kaçarak evlendiğini, sonrasında da 18 yaşını doldurduktan sonra Balıkesir, Uşak ve Afyon’da sahte gelin olarak evlilik yaptığını itiraf etti.



Son Güncelleme: 14.02.2021 12:14
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaDidem Arslan YılmazMelisay TosunSahteGelinÇete
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