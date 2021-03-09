9 Mart korona virüs vaka tablosu açıklandı! 13 bin 755 vaka tespit edildi

Normalleşme ile birlikte 9 Mart tarihli korona virüs vaka tablosu açıklandı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yaklaşık 141 bin kişiye korona virüs testi yapıldı ve 13 bin 755 kişide yeni tip korona virüs vakaları tespit edildi. Test sonuçları pozitif çıkan 801 kişi ise tedavileri için hastanelere yatırıldı.

CAN KAYBI 66

Hastalık sebebiyle bugün ülke genelinde 66 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 29 bin 160 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı ise bin 289 olarak açıklandı.

Son açıklanan rakamlara göre salgın boyunca ülkemizde yapılan kovid testi sayısı 34.5 milyona yaklaşırken, 2,8 milyondan fazla kişi vaka tespit edildi.

9 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU