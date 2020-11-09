9 Kasım korona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Kasım tarihli korona virüs vaka verilerini duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi verileri göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 145 bini aştı ve testler sonucunda 2 bin 576 kişinin korona virüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Böylelikle toplam vaka sayısı 396 bini aştı.

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatının kaybeden kişi sayısı 85 oldu ve toplam vefat sayısı 10 bin 972 kişi oldu. Bugün hastalığı atlatıp hastaneden taburcu olan kişi sayısı ise 2 bin 47 oldu.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısındaki artışın son 24 saat içinde 127 kişi olduğunu ve toplam ağır hasta sayısının 2 bin 867 olduğunu açıkladı. Ayrıca Koca, hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için en etkili silahın maske olduğunu vurguladı.

9 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU