İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

9 Kasım korona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Kasım tarihli korona virüs vaka sayılarını twitter adresinden duyurdu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 20:15
9 Kasım korona virüs verileri açıklandı
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Kasım tarihli korona virüs vaka verilerini duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi verileri göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 145 bini aştı ve testler sonucunda 2 bin 576 kişinin korona virüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Böylelikle toplam vaka sayısı 396 bini aştı.


Öte yandan hastalık sebebiyle hayatının kaybeden kişi sayısı 85 oldu ve toplam vefat sayısı 10 bin 972 kişi oldu. Bugün hastalığı atlatıp hastaneden taburcu olan kişi sayısı ise 2 bin 47 oldu.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısındaki artışın son 24 saat içinde 127 kişi olduğunu ve toplam ağır hasta sayısının 2 bin 867 olduğunu açıkladı. Ayrıca Koca, hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için en etkili silahın maske olduğunu vurguladı. 

9 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 09.11.2020 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
9 KASIM VAKA TABLOSUKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemer'de 10 Kasım anma programı kapsamında Veda filmi ilk gösterimini yapacak
Kemer'de 10 Kasım anma programı kapsamında Veda filmi ilk gösterimini yapacak
İŞKUR'dan yeni iş ilanı! 547 personel alınacak!
İŞKUR'dan yeni iş ilanı! 547 personel alınacak!
Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı
Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her kim milletten koparsa, bu partide yeri yoktur.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her kim milletten koparsa, bu partide yeri yoktur.'
Adana'da 6 işyeri ve 1 otomobilde hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı!
Adana'da 6 işyeri ve 1 otomobilde hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı!

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.