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87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Konya'da 87 yaşındaki H.A., evlerinin bahçesinde tartıştığı eşi Fatma A.'yı öldürüp intihar etti.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:35
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
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Hüseyin A. evinin bahçesinde tartıştığı Fatma A.’yı (66) tabancayla başından vurdu ve ardından intihar etti.


Saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda Hüseyin A. ve Fatma A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında ruhsatsız tabancasını çıkaran Hüseyin A., eşi Fatma’yı başından vurdu. Fatma A. kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin A. bu defa tabancayı kendi göğsüne dayayarak tetiği çekti.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.



Son Güncelleme: 17.09.2020 18:35
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KonyaIntihar
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