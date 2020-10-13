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82 yaşındaki adam önce karısını vurdu, sonra da kafasına sıktı

Kayseri'de yaşayan 82 yaşındaki Halil T, tartıştığı eşini omzundan vurdu. Eşini yaralayan adam daha sonrada kendi kafasına sıkarak yaşamını sonlandırdı.

13 Ekim 2020 Salı 17:31
82 yaşındaki adam önce karısını vurdu, sonra da kafasına sıktı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen olayda 82 yaşındaki Halil T, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Döndü T ile tartıştı. Tartışmanın şiddetinin artmasıyla Halil T önce eşinin omzuna sonra da kendi kafasına ateş etti. Apartman sakinlerinin silah seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi hayatta, kendisi öldü

Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında Halil T’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Döndü T ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Halil T’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 13.10.2020 17:31
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri82 Yaş
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