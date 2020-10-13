82 yaşındaki adam önce karısını vurdu, sonra da kafasına sıktı

Eşi hayatta, kendisi öldü

’nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen olaydaındaki Halil T, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Döndü T ile tartıştı. Tartışmanın şiddetinin artmasıyla Halil T önce eşinin omzuna sonra da kendi kafasına ateş etti. Apartman sakinlerinin silah seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında Halil T’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Döndü T ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Halil T’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.