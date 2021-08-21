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81 İl Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluk genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir genelge 81 İl Valiliği'ne gönderildi. Genelgenin içeriği ise kalabalık etkinlikler ile toplu ulaşımlarda yapılması zorunlu tutulan PCR testi uygulamasının detayları yer aldı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:12
81 İl Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluk genelgesi
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan mücadelede salgının toplum sağlığı ile birlikte kamu düzenine karşı oluşturduğu risklerin daha aza düşürülmesi için temizlik, maske ve mesafe kuralları gibi temel prensiplerin koyulması sonrası salgına karşı an büyük silah olan ve gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyetleri başlatıldı.

Türkiye genelinde yürütülen aşılama uygulamasında henüz Kovid-19 aşısının olmamış olan kişilere karşı bir takım kısıtlamaların getirilmesi kararında ise bu kişilerim sinema, tiyatro ve konser gibi kalabalık faaliyetlere girişler için negatif sonuç içeren PCR testinin yapılma zorunluluğu getirildi. 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli sayılacak kısıtlama uygulaması hakkında ise İçişleri Bakanlığı bir genelge hazırlayarak 81 İl Valiliği'ne gönderdi.

Genelgede belirlenmiş süreç içerisinde henüz koronavirüse yakalanmamış ve aşı yaptırmamış olan vatandaşların uçak, otobüs ve tren gibi toplu ulaşım araçları ile yapacakların şehirlerarası seyahatler için PCR testi zorunluğu getirildiği belirtildi. 'Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu' başlıklı genelgede aşı karşıtlarına karşı bu çalışmaların gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edildiği ve aşıya karşı tereddüt yaşayan kesimlerin de kaygılarını gidermek adında tüm yönlendirme ve bilgilendirmelerin yapılmasının sürdürüleceği ifade edildi.

6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibarıyla henüz aşısının olmamış olan kişilerin; sinema, tiyatro ve konser gibi kalabalık faaliyet alanlarına girişlerinde kendilerinden negatif sonuç gösteren bir PCR testinin isteneceğinin aktarıldığı genelgede bu kapsamda tüm işletme ve organizatörlerin etkinlik girişlerinde kişilerden HES kodu sorgulaması yapacağı ve yine bu kişilerde azami 48 saat önce yapılmış olan negatif sonuçlu PCR testinin sorgulamalarını yapma zorunluluğu olduğu belirtildi.

 


Son Güncelleme: 21.08.2021 14:12
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Içişleri BakanlığıGenelgeZorunlu Pcr Testi
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