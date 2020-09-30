81 il valiliğine gönderildi! Ülke genelinde gerçekleştirilecek, yarın..

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Covid-19 tedbirleri denetimi” adlı bir genelge gönderildi. Genelge içerisinde , tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insana bulaşan korona-virüs salgını ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişte önemli olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanında birçok iş kolu ve yaşam alanları için düzenlenen tedbirlere ve kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonu tarafından sürdürülecek denetimlerin ülkemizde gerçekleşen salgınla mücadele konusunda büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Valiliklere verilen talimatlarda korona-virüs denetimlerinin sıklaştırılması ve belli rutinlere bağlanması konusuna değinildi.

Bu çerçevede;

1 Ekim 2020 Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” sloganıyla ile tüm alanlarda denetimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yapılacak olan denetimlerin daha çok vatandaşların toplu olarak bulunduğu en çok kullandığı alanlar olan toplu taşımalar, lokanta, cafe , resturant Pazar alanları,çay bahçeleri,nikah salonları ,taksler,oyun alanları,berler,kuaförler..vb. alanlarda daha sık denetimler yapılacak.

Denetimlerin sıklaştırılacağı bir diğer alanlar olan ana caddeler, alışveriş merkezleri ,park,caddeler gibi halkın iç içe ve toplu olduğu alanların denetimine ağırlık verilmesi bunun yanında açık olmasına izin verilemeyen bar,pavyon gibi mekan denetimlerine ve gece belli saatlerden sonra müzik yayını yapılmasının yasak olduğu yerlerin denetimleri sıklaştırılacak. Son dönemlerde bazı işyeri ve kurumlara HES kodu olmadan girişlerin yasaklandığı yerlerde ise bu zorunluluğa uyulup uyulmadığı denetlenecek.

Denetimlerde haklı bilinçlendirme konusuna önem verilecek.Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.

Belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde ilk önce uyar ikinci kural ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım gibi araçları için üçüncü kural ihlalinde 1 gün, dördüncü kural ihlalinde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek.

Vali ve Kaymakamlar tarafından gerekli birimlerle birlikte i planı yapılıp uyulması kararlaştırıldı.