81 il genelinde bugün koronavirüs denetimi yapılacak!

Ülkemizde koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin doğru bir şekilde uygulanması adına düzenli olarak denetimler gerçekleşmektedir. Son olarak İçişleri Bakanlığı gerçekleştirilecek yeni bir denetimle ilgili açıklamada bulundu. Tüm il valiliklerine gönderilen genelge kapsamında kapsamlı koronavirüs denetimleri gerçekleştirileceği ifade edildi. 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler isimli genelge sonrasında ilgili birimler hazırlıklarına başladılar.

Ticari taksiler,

Pazar bölgeleri,

Sosyete pazarları,

Kent içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları,

Camiler,

Lokanta,

Restoran,

Kafe,

Kahvehane,

Kıraathane,

Kafeterya,

Kır bahçesi,

Çay bahçesi,

Sahil bantları,

Denek lokalleri,

Düğün ve nikah meydana getirilen bölgeler,

İntenet kafe, salon ve elektronik oyun bölgeleri,

Berber, kuaför, güzellik merkezi,

Avmleri,

Park/piknik alanları,

Yüzme havuzu,

Hamam,

Sauna,

Kaplıca,

SPA ve spor merkezleri ile beyaz perde,

Tiyatro ve öteki kültürel aktivite bölgeleri,

Lunapark ve tematik parklar,

Yapılacak olan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımlarının yanı sıra temizlik ve salgın ile mücadelede benimsenmiş diğer prensiplerin uygulanışına dikkat edilecek. Bu kurallara uygun davranmayan kişi ve kurumlar için gerekli cezai işlemler uygulanacak. Aşağıdaki kısımda denetleme bünyesinde kontrol edilecek olan kurum ve mekanlar yer alıyor.

Diğer yandan Jandarma Genel Komutanlığı ve Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından da denetimler yapılacak. Bu birimler farklı alanlarda denetimlerini gerçekleştirecekler. Yine aynı hususlar ile ilgili kontroller sağlanacak. Aşağıdaki kısımda Jandarma Genel Komutanlığı ve Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecek olan kurum ve birimler yer almaktadır.