İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

81 il genelinde bugün koronavirüs denetimi yapılacak!

İçişleri Bakanlığı Koronavirüs salgını kapsamında yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak 81 il genelinde koronavirüs denetimi yapılacağı ifade edildi. Hem halka açık alanlarda hem de diğer alanlarda denetimlerin yapılacağı belirtildi…

23 Ağustos 2020 Pazar 14:22
81 il genelinde bugün koronavirüs denetimi yapılacak!
Takip Et:

Ülkemizde koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin doğru bir şekilde uygulanması adına düzenli olarak denetimler gerçekleşmektedir. Son olarak İçişleri Bakanlığı gerçekleştirilecek yeni bir denetimle ilgili açıklamada bulundu. Tüm il valiliklerine gönderilen genelge kapsamında kapsamlı koronavirüs denetimleri gerçekleştirileceği ifade edildi. 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler isimli genelge sonrasında ilgili birimler hazırlıklarına başladılar.


Yapılacak olan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımlarının yanı sıra temizlik ve salgın ile mücadelede benimsenmiş diğer prensiplerin uygulanışına dikkat edilecek. Bu kurallara uygun davranmayan kişi ve kurumlar için gerekli cezai işlemler uygulanacak. Aşağıdaki kısımda denetleme bünyesinde kontrol edilecek olan kurum ve mekanlar yer alıyor.

  • Ticari taksiler,
  • Pazar bölgeleri,
  • Sosyete pazarları,
  • Kent içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları,
  • Camiler,
  • Lokanta,
  • Restoran,
  • Kafe,
  • Kahvehane,
  • Kıraathane,
  • Kafeterya,
  • Kır bahçesi,
  • Çay bahçesi,
  • Sahil bantları,
  • Denek lokalleri,
  • Düğün ve nikah meydana getirilen bölgeler,
  • İntenet kafe, salon ve elektronik oyun bölgeleri,
  • Berber, kuaför, güzellik merkezi,
  • Avmleri,
  • Park/piknik alanları,
  • Yüzme havuzu,
  • Hamam,
  • Sauna,
  • Kaplıca,
  • SPA ve spor merkezleri ile beyaz perde,
  • Tiyatro ve öteki kültürel aktivite bölgeleri,
  • Lunapark ve tematik parklar,

Diğer yandan Jandarma Genel Komutanlığı ve Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından da denetimler yapılacak. Bu birimler farklı alanlarda denetimlerini gerçekleştirecekler. Yine aynı hususlar ile ilgili kontroller sağlanacak. Aşağıdaki kısımda Jandarma Genel Komutanlığı ve Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecek olan kurum ve birimler yer almaktadır.

  • Kent içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları
  • Vatandaşların toplu olarak bulunmuş olduğu halka açık park,
  • Bahçe,
  • Meydan,
  • Cadde,
  • Sokak ve benzeri yerlerde


Son Güncelleme: 23.08.2020 14:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenetimKORONACovid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık milli savunma üniversitesi sınav sonuçlarını açıkladı
Bakanlık milli savunma üniversitesi sınav sonuçlarını açıkladı
Mahkemeden o maganda için tutuklama kararı
Mahkemeden o maganda için tutuklama kararı
Giresun'dan acı haber! Sel sonrası dereye düşen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti
Giresun'dan acı haber! Sel sonrası dereye düşen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti
Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi ölü,6 kişi yaralı
Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi ölü,6 kişi yaralı
Bugün bin 217 kişi korona virüs hastalığına yakalandı! Bakan Koca günün korona virüs tablosunu paylaştı
Bugün bin 217 kişi korona virüs hastalığına yakalandı! Bakan Koca günün korona virüs tablosunu paylaştı
İstanbul'da trafik ortasında dehşet yaşadı! Çakarlı arabalı kişi tarafından yol ortasında bıçaklandı
İstanbul'da trafik ortasında dehşet yaşadı! Çakarlı arabalı kişi tarafından yol ortasında bıçaklandı

Popüler Haberler

Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Ağustos 2020
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Hacıbektaş müzesi giriş ücretleri ne kadar? 2020 Hacıbektaş müzesi çalışma saatleri ve giriş ücretleri
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? 2020 Sezon tarihi belli oldu
İşyeri Hekimliği ve İSG Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM İSG sınav sonuç takvimi
KYK borçları için flaş haber! KYK Kredi borç faizleri silinecek mi? KYK borçları için son gelişmeler!
BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
A101'de satılan Samsung Galaxy Tab A Tablet alınır mı? Samsung Galaxy Tab A Tablet hakkında bilgi ve yorumlar
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.