81 il genelinde 59 bin 337 personelli dev huzur operasyonu!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla birlikte Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ekiplerinin de destek verdiği 'Türkiye Güven Huzur Operasyonu' yapıldı. Operasyonda 59 bin 337 personel görev alırken 81 il genelinde eş zamanlı olarak başlatılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2’si çocuk 15 kayıp şahsın bulunduğu operasyonda 1.394 kişiye de hem adli hem de idari işlemler yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda 5 bin 747 metruk binanın yanı sıra 27 bin 719 umuma açık iş yerleri kontrol edilirken 192 bin 364 aracında kontrolden geçtiği bildirildi. Araçlarda yapılan detaylı kontrollerde ise arana 82 araç bulunurken 1.519 aracın trafikten men edildiği kaydedildi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 1 alışveriş merkezine 21 işletmeye ve 1.471 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeleri nedeniyle adli ve idari ceza kesildi.

Türkiye genelinde tam 6.378 noktada yapılan operasyonlarda 35 bin 533 emniyet görevlisi yer alırken onlara 23 bin 185 kişilik bir jandarma ekibi destek verdi. 619 sahil güvenlik personelinin de dahil olduğu operasyonlarda 243 dedektör köpek de görev aldı. Yapılan aramalarda aranan adreslerde çok sayıda silah, kesici ve delici alet, uyuşturucu madde ile birlikte kaçak sigara ve 2.400 kg kaçak tütün ele geçirilirken 194 litre kaçak içkilere de el konulduğu bildirildi.